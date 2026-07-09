اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي

الوكيل الإخباري- - عُقدت، اليوم الخميس، المحادثات الحكومية الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي للأعوام (2026–2027)، برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، ووفد من جمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة رئيسة دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، آنيت شماس، وبحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة، الدكتور بيرترام فون مولتكه.

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