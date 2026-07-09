الخميس 2026-07-09 04:55 م

اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي

اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي
اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي
 
الخميس، 09-07-2026 04:33 م

الوكيل الإخباري-   - عُقدت، اليوم الخميس، المحادثات الحكومية الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي للأعوام (2026–2027)، برئاسة وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينه طوقان، ووفد من جمهورية ألمانيا الاتحادية برئاسة رئيسة دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، آنيت شماس، وبحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة، الدكتور بيرترام فون مولتكه.

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وشارك في المحادثات ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الأردنية المعنية ببرامج التعاون التنموي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وممثلون عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك الاعمار الألماني (KfW)، والمعهد الفدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية (BGR)، حيث تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برامج التعاون القائمة، ومناقشة أولويات التعاون الثنائي للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.

 
 


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