اختتام المحادثات الأردنية - الألمانية للتعاون التنموي

وشارك في المحادثات ممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية الأردنية المعنية ببرامج التعاون التنموي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وممثلون عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك الاعمار الألماني (KfW)، والمعهد الفدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية (BGR)، حيث تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برامج التعاون القائمة، ومناقشة أولويات التعاون الثنائي للمرحلة المقبلة، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.
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