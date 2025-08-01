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اختتام برنامج "اسْعَ" لدعم الباحثين عن العمل في إربد

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جانب من المشاركين
 
الجمعة، 01-08-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري- اختتمت مساء أمس الخميس، فعاليات برنامج "اسْعَ" لدعم الباحثين عن العمل، الذي أطلقته وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، في مركز التمكين الاقتصادي (ايكوراما)، بإشراف وتنظيم مديرية شباب محافظة إربد، وبمشاركة 41 شاباً وشابة من الفئة العمرية 18–24 عاماً.

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وانطلق البرنامج في 15 تموز، مستهدفا تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل، من خلال تدريبات مكثفة قدمها المدربان محمد مهيدات وآمنة العزام من مركزي شباب وشابات الوسطية.


وركّز التدريب على مهارات كتابة السيرة الذاتية الاحترافية، وصياغة الخطاب التقديمي، ومحاكاة مقابلات العمل، والتشبيك، والتعرف على سوق العمل الخفي، والوظائف الخضراء والرقمية، إضافة إلى التعريف بقانون العمل وحقوق العمال.


وتم توزيع الشهادات المعتمدة على المشاركين، مع التأكيد على الاستمرار في دعمهم خلال رحلة البحث عن فرص عمل ومساعدتهم على الوصول إلى الوظائف المتاحة في المنطقة.

 
 
gnews

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