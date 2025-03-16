اختتام  بطولة الشطرنج بمركز شباب القويسمة

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الشباب في أجواء مليئة بالحماس والتحدي، وسط تنظيم مميز وإقبال كبير من محبي اللعبة، فقد فاز في المركز الأول مهند مراد الغزاوي، والمركز الثاني المعتصم بالله كتكت، والمركز الثالث وليد أبو عياش.
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