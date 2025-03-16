اختتام  بطولة الشطرنج بمركز شباب القويسمة

الوكيل الإخباري- اختتمت مساء أمس السبت، في مركز شباب القويسمة بطولة الشطرنج، ضمن فعاليات البطولة الشبابية الرمضانية للشطرنج والتنس التي تنظمها وزارة الشباب، بهدف تعزيز النشاط الرياضي والفكري لدى الشباب خلال شهر رمضان المبارك.

اضافة اعلان