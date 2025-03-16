 
الأحد 2025-03-16 06:26 م
 




            

        








    

        

        

            اختتام  بطولة الشطرنج بمركز شباب القويسمة
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                وزارة الشباب
            
                

                    وزارة الشباب
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        04:50 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  اختتمت مساء أمس السبت، في مركز شباب القويسمة بطولة الشطرنج، ضمن فعاليات البطولة الشبابية الرمضانية للشطرنج والتنس التي تنظمها وزارة الشباب، بهدف تعزيز النشاط الرياضي والفكري لدى الشباب خلال شهر رمضان المبارك.
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وشهدت البطولة مشاركة واسعة من الشباب في أجواء مليئة بالحماس والتحدي، وسط تنظيم مميز وإقبال كبير من محبي اللعبة، فقد فاز في المركز الأول مهند مراد الغزاوي، والمركز الثاني المعتصم بالله كتكت، والمركز الثالث وليد أبو عياش.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة الأوقاف
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            اختتام بطولة الشطرنج بمركز شباب القويسمة
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                صورة عامة للعاصمة عمّان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاثنين
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                العاصمة عمان
                            
                    
                    

                        
                            الطقس
                        
                        
                            الاردن .. كتلة هوائية باردة وانخفاض ملموس على الحرارة بهذا الموعد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة التربية والتعليم
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            افتتاح المشغل الإنتاجي لمسار الضيافة في مدرسة الزرنوجي بإربد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                المفرق
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            إغلاق 5 منشآت تجارية بالمفرق
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وزارة الإدارة المحلية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            وزير الإدارة المحلية: لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الراهن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، الأربعاء، بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة عندما قال إنه لن يطرد أحد أحدا من غزة.

ودعا قاسم ترامب إلى "عدم الانسجا
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            3 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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