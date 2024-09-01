اختتام دورة إعداد الدعاة وتأهيلهم في أوقاف الكورة

وقال مدير أوقاف اللواء الشيخ خالد بني ياسين، إن هذه الدورة جاءت بهدف رفع قدرات ومهارات الخطباء لينعكس ذلك على جودة الخطاب الديني، مشيرا الى أن الوزارة تمتلك برنامجا متكاملا لعقد عدة دورات منهجية يتم من خلالها استضافة ذوي الاختصاص من خلال معهد الملك عبدالله الثاني لتمكين الدعاة والأئمة والخطباء بالمهارات والمعارف.
وشملت الدورة التي استمرت 5 أيام، فن الخطاب وأثره ومهاراته وآداب الحوار ومهارات التواصل والاتصال وآليات وطرق إعداد الخطاب.
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