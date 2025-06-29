اختتام دورة صحفية شاملة في "بترا"

الوكيل الإخباري- اختتمت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، دورة صحفية شاملة لعدد من موظفي القطاعين العام والخاص، وطلبة الجامعات.

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وهدفت الدورة، التي استمرت ستة أيام، إلى إكساب المتدربين مهارات صياغة الخبر الصحفي، كالعنوان والمقدمة والمصادر والجسور، وتعريفهم بأساسيات الفنون الصحفية ومهاراتها، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إعلامياً.