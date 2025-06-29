الأحد 2025-06-29 03:47 م
 

اختتام دورة صحفية شاملة في "بترا"

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأحد، 29-06-2025 02:54 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، دورة صحفية شاملة لعدد من موظفي القطاعين العام والخاص، وطلبة الجامعات.

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وهدفت الدورة، التي استمرت ستة أيام، إلى إكساب المتدربين مهارات صياغة الخبر الصحفي، كالعنوان والمقدمة والمصادر والجسور، وتعريفهم بأساسيات الفنون الصحفية ومهاراتها، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي إعلامياً.


وثمّن مساعد المدير العام للشؤون الصحفية، الدكتور فايز الجبور، اهتمام المشاركين بالدورة، وحرصهم على اكتساب المهارات التي تفيدهم في حياتهم المهنية والشخصية، متمنياً لهم النجاح والإنجاز في رسالتهم الإعلامية التي يقدمونها من خلال مؤسساتهم بدقة وموضوعية.

 
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