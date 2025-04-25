اختتام دورة محرر الأخبار في معهد تدريب الإعلام العسكري

الوكيل الإخباري- اختتمت في معهد تدريب الإعلام العسكري أمس الخميس، دورة محرر الأخبار رقم 1/2025، بمشاركة عدد من ضباط وضباط الصف من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

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