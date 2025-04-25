اختتام دورة محرر الأخبار في معهد تدريب الإعلام العسكري

وتضمنت الدورة التي استمرت لمدة أسبوعين، مواضيع نظرية وعملية في التحرير الصحفي، ومهارات كتابة الخبر وتحريره وفقاً للوسائل الإعلامية المختلفة، إضافةً إلى مهارات اللغة العربية من حيث الصياغة والتراكيب اللغوية والنحوية.
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