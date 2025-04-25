الجمعة 2025-04-25 10:28 ص
 

اختتام دورة محرر الأخبار في معهد تدريب الإعلام العسكري

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الجمعة، 25-04-2025 08:24 ص

الوكيل الإخباري-    اختتمت في معهد تدريب الإعلام العسكري أمس الخميس، دورة محرر الأخبار رقم 1/2025، بمشاركة عدد من ضباط وضباط الصف من مختلف صنوف القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

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وتضمنت الدورة التي استمرت لمدة أسبوعين، مواضيع نظرية وعملية في التحرير الصحفي، ومهارات كتابة الخبر وتحريره وفقاً للوسائل الإعلامية المختلفة، إضافةً إلى مهارات اللغة العربية من حيث الصياغة والتراكيب اللغوية والنحوية.

 
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