اختتام فعاليات النادي الصيفي لأبناء أعضاء الهيئة العامة لنادي موظفي الأمانة

الوكيل الإخباري - اختتم نادي موظفي أمانة عمان الكبرى، فعاليات النادي الصيفي الذي أقيم في منتزه عمان القومي، بمشاركة 300 طفل من فئة 8 - 16 عاما من أبناء أعضاء الهيئة العامة للنادي.



وقال نائب مدير المدينة لقطاع التنمية المجتمعية حاتم الهملان خلال رعايته تخريج المشاركين "إن برنامج النادي الصيفي انعكس إيجابا بتعزيز المعرفة بالعادات والتقاليد الأردنية للمشاركين والاطلاع على المعالم الأثرية والسياحية والحضرية في المملكة، وإقامة النشاطات الرياضية".



من جانبه، قال أمين سر نادي موظفي الأمانة حازم الجبور، إن الهدف من إقامة النادي الصيفي، هو تمكين الأطفال من اكتساب مهارات مختلفة تساعدهم ببناء الذات وصقل شخصياتهم.