الأربعاء 2025-06-18 02:15 م
 

اختتام فعاليات دورة تدريبية في مديرية زراعة اربد

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اربد
 
الأربعاء، 18-06-2025 01:21 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت في مديرية زراعة محافظة اربد، اليوم الأربعاء، فعاليات دورة تدريبية بعنوان "صحة وسلامة الغذاء"، والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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واستهدفت الدورة عددا من المشاركين والمشاركات في المعارض والمهرجانات الزراعية لغايات تأهيلهم للحصول على شهادة من الغذاء والدواء لضمان جودة منتجاتهم الغذائية المعروضة.


واشتملت فعاليات الدورة التي استمرت يومين متتاليين على تقديم عدة محاضرات وتدريب عملي من قبل موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

 

 
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