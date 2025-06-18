اختتام فعاليات دورة تدريبية في مديرية زراعة اربد

الوكيل الإخباري- اختتمت في مديرية زراعة محافظة اربد، اليوم الأربعاء، فعاليات دورة تدريبية بعنوان "صحة وسلامة الغذاء"، والتي نظمتها المديرية بالتعاون مع مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

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واستهدفت الدورة عددا من المشاركين والمشاركات في المعارض والمهرجانات الزراعية لغايات تأهيلهم للحصول على شهادة من الغذاء والدواء لضمان جودة منتجاتهم الغذائية المعروضة.