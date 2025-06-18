اختتام فعاليات دورة تدريبية في مديرية زراعة اربد

واستهدفت الدورة عددا من المشاركين والمشاركات في المعارض والمهرجانات الزراعية لغايات تأهيلهم للحصول على شهادة من الغذاء والدواء لضمان جودة منتجاتهم الغذائية المعروضة.
واشتملت فعاليات الدورة التي استمرت يومين متتاليين على تقديم عدة محاضرات وتدريب عملي من قبل موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
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