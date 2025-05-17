اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة

الوكيل الإخباري- اختتمت في مدينة العقبة، مساء أمس الجمعة، فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى، التي نظمتها إدارة النشاطات التربوية – قسم أندية المعلمين، بمشاركة واسعة من مختلف محافظات المملكة.

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وشهدت الفعالية سلسلة من الأنشطة التي عكست محطات مفصلية من تاريخ تأسيس الدولة الأردنية.