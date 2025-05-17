اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة

وشهدت الفعالية سلسلة من الأنشطة التي عكست محطات مفصلية من تاريخ تأسيس الدولة الأردنية.
وانطلقت الفعالية بجولة في زوارق الملكية تبعها تجوال في بيت الشريف الحسين بن علي، حيث اطلع المشاركون على مراحل تطور الدولة الأردنية منذ انطلاقتها.
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