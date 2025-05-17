السبت 2025-05-17 12:23 م
 

اختتام فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى في العقبة

العقبة
العقبة
 
السبت، 17-05-2025 11:43 ص

الوكيل الإخباري-    اختتمت في مدينة العقبة، مساء أمس الجمعة، فعاليات مسار الثورة العربية الكبرى، التي نظمتها إدارة النشاطات التربوية – قسم أندية المعلمين، بمشاركة واسعة من مختلف محافظات المملكة.

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وشهدت الفعالية سلسلة من الأنشطة التي عكست محطات مفصلية من تاريخ تأسيس الدولة الأردنية.


وانطلقت الفعالية بجولة في زوارق الملكية تبعها تجوال في بيت الشريف الحسين بن علي، حيث اطلع المشاركون على مراحل تطور الدولة الأردنية منذ انطلاقتها.

 
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