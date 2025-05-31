اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع

وجالت سمو الأميرة بسمة، في مرافق المهرجان، واستمعت من رؤساء وأعضاء الجمعيات المشاركة، إلى شرح عن طبيعة منتجاتهم، والفوائد المكتسبة عن مشاركتهم في المهرجان، معبرين عن شكرهم لسموها على دعمها المتواصل لهم ولمشاريعهم الإنتاجية.
وشهد المهرجان الذي افتتحت فعالياته أمس الجمعة، مشاركة واسعة من قبل الجمعيات الخيرية والتعاونية المشاركة فيه والمنتشرة في مناطق البادية الشمالية والوسطى والجنوبية.
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