اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن التاسع

الوكيل الإخباري- بحضور سمو الأميرة بسمة بنت علي، رئيس مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اختتمت، اليوم السبت، فعاليات مهرجان الجميد والسمن بنسخته التاسعة، والذي نظمه الصندوق في حدائق الحسين، بمشاركة عدد كبير من الجمعيات المنتشرة في مناطق البادية الأردنية.

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وجالت سمو الأميرة بسمة، في مرافق المهرجان، واستمعت من رؤساء وأعضاء الجمعيات المشاركة، إلى شرح عن طبيعة منتجاتهم، والفوائد المكتسبة عن مشاركتهم في المهرجان، معبرين عن شكرهم لسموها على دعمها المتواصل لهم ولمشاريعهم الإنتاجية.