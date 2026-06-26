اختتام منافسات اليوم الأول من بطولة المملكة للدراجات

10:27 م

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الجمعة منافسات اليوم الأول من بطولة المملكة للدراجات، التي ينظمها الاتحاد الأردني للدراجات في منطقة طريق المطار بالعاصمة عمّان. اضافة اعلان





وأقيم اليوم سباق الفردي العام، بمشاركة نحو 70 لاعبة ولاعباً مثلوا أندية وادي الأردن، والأهلي الأرثوذكسي، وطريف، إلى جانب فريق Elite Cycling Club.



وأقيمت المنافسات وفق قوانين الاتحاد الدولي للدراجات، حيث سيتم احتساب نقاط البطولة ضمن التصنيف الدولي للاعبين، ما يمنح المشاركين فرصة التقدم في هذا التصنيف.



وشملت منافسات سباق الفردي العام فئات الرجال، والسيدات والإناث تحت 23 سنة، إضافة إلى فئات الشباب والشابات والناشئين والناشئات.



وجاءت مسافات سباق الفردي العام،فئة الرجال (135 كم) ، فئتا الشباب والناشئين (90 كم)، فئات الشابات والناشئات والسيدات والسيدات تحت 23 سنة(68 كم).



ومن المقرر، أن يقام يوم غد السبت سباق ضد الساعة، والذي يعد السباق الثاني ضمن منافسات بطولة المملكة للدراجات 2026.









