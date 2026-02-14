اختتام مهرجان الباها الرياضي في العقبة

10:02 ص

الوكيل الإخباري- اختتم في محافظة العقبة مساء أمس الجمعة، مهرجان الباها الرياضي بمحافظة العقبة، الذي شهد إقامة منافسات في أربع رياضات هي: التايكواندو والكاراتيه والملاكمة والرياضات الإلكترونية، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة. اضافة اعلان





وتوج وزير الشباب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، الدكتور رائد العدوان، أصحاب المراكز الأولى في المهرجان الذي أقيمت فعالياته في ساحة الثورة العربية الكبرى وواحة أيلة، في أجواء رياضية عكست تنامي الاهتمام بالرياضة المجتمعية في المملكة.



من جهتها، أكدت الأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد، أن النسخة الثانية من مهرجان الباها الرياضي شهدت تفاعلاً كبيراً من محبي الرياضة ومستويات فنية مميزة خلال المنافسات التي شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من محافظات الجنوب، مشيرة إلى حرص اللجنة على مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في التعريف بالرياضات الوطنية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لإبراز قدراتها.



وجاء اختيار محافظة العقبة لاستضافة المهرجان، لما تتمتع به من مكانة سياحية وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى تزامنه مع إقامة رالي باها الأردن 2026، في خطوة تعكس توجهاً نحو استثمار وجود حدث رياضي عالمي في الأردن لإقامة فعاليات رياضية جانبية موازية، وإشراك عدد أكبر من الرياضات في محافظة حيوية ومهمة مثل العقبة، بما يسهم في تسليط الضوء محلياً على استضافة المملكة لرالي عالمي، ويعزز حضور رياضات أخرى إلى جانبه ضمن مشهد رياضي متكامل.





