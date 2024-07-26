ادراج أم الجمال على لائحة التراث العالمي

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الوكيل الإخباري- خلال الاجتماع السادس والأربعين للجنة التراث العالمي المنعقد في الهند، أعلن عن إدراج أم الجمال موقعاً أردنياً سابعاً على لائحة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب البتراء وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم والمغطس والسلط. وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي بعد الإعلان مباشرة: "نحتفل اليوم بانضمام أم الجمال إلى لائحة التراث العالمي لليونسكو، ولكننا نحتفل أيضاً بالعلاقة الوطيدة بين المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمتكم العريقة والتي امتدت لعشرات السنين". وأكمل: "أم الجمال هي المدينة النبطية الثالثة بعد البتراء وأم الرصاص، والتي مثلت امتداداً لحكم الأنباط شمالاً وشاهداً على قدرة الأنباط على بناء منظومة ذكية مستدامة على الرغم من شح المياه، وتمثل المنعة التي تمتع بها أهل المنطقة في ذلك الوقت وحتى اليوم".



ويأتي إدراج أم الجمال، وحسب معايير اليونسكو، لما تضمنه الملف الأردني، الذي تم تقديمه سنة 2022، من قيمة عالمية استثنائية، واستيفائه أيضاً لمتطلبات السلامة و/أو الأصالة ونظام حماية وإدارة كافٍ لضمان الحفاظ على الموقع. ويعتبر هذا الإدراج نموذجاً للإنجاز والتناغم بين المؤسسات الوطنية المتمثلة بوزارة السياحة والآثار وبلدية أم الجمال ودائرة الآثار العامة.



القيسي ومدير دائرة الآثار العامة الدكتور فادي بلعاوي ورئيس بلدية أم الجمال حسن رحيبة، تقبلوا تهاني الوفود المشاركة واللجنة المنظمة بهذا الإدراج التاريخي، والذي يعد بداية الطريق فقط في جهود الأردن الحثيثة في إدراج العديد من المواقع الأردنية التي تستحوذ على قيم عالمية استثنائية وتشكل إرثاً إنسانياً مميزاً.



وعلى هامش الاجتماعات، التقى القيسي نظيره الهندي وزير السياحة والتراث غاجيندرا سينغ شيكاوات، وتباحثا في سبل تطوير السياحة المتبادلة بين المملكة الأردنية الهاشمية والهند وتذليل كل العقبات التي تقف في وجه زيادة التدفق السياحي من الهند، والتي يأتي في مقدمتها الربط الجوي المباشر بين البلدين. كما تم مناقشة وضع نقاط التعاون التي تضمنت التدريب والتأهيل وتشجيع الاستثمار وتقديم الحوافز لتشجيع التدفق السياحي، وغيرها في مذكرة تعاون ليصار إلى اعتمادها وتوقيعها خلال زيارة الوزير الهندي إلى الأردن وربطها بخطة تنفيذية وجدول زمني محدد.



كما التقى القيسي الأسقف أنيل كوتو، أسقف الكنيسة الكاثوليكية في نيودلهي، ورجال دين مسيحيين، وأكد على أهمية توعية أبناء الطوائف المسيحية في الهند بأهمية الأردن للحجاج المسيحيين للمواقع الخمس المعتمدة لدى الفاتيكان، وعلى رأسها مكان ميلاد المسيحية في المغطس وجبل نيبو ومكاور وكنيسة سيدة الجبل ومار الياس، بالإضافة إلى عشرات المواقع الأردنية المذكورة في الكتاب المقدس. وأكد الأسقف على أن وجود نظام تأشيرات إلكتروني سهل الاستخدام واعتماد التأشيرة عند الوصول للسائح الهندي يسهل من مهمة الكنيسة في توجيه الحجاج وتوعيتهم بأهمية الحج إلى الأردن.



واستكمالاً لجهود الوزارة في مواجهة الانحسار السياحي من دول الغرب نتيجة العدوان الغاشم على أهلنا في غزة وفلسطين، من خلال فتح أسواق جديدة، التقى القيسي، الذي يرافقه مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، شركات طيران هندية والجمعيات السياحية المختصة ومتعهدي الأعراس والمؤتمرات وكبريات شركات السياحة والسفر، إضافة إلى مؤثرين مختصين بالسياحة والسفر.





