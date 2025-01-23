ارادة ملكية بالموافقة على قانون الموازنة العامة 2025

07:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/717970 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة لسنة 2025. اضافة اعلان





وكان القانون قطع مراحله الدستورية كاملة، حيث تم إقراره من قبل مجلس الأعيان كما ورد من مجلس النواب.