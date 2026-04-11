السبت 2026-04-11 11:35 م

اربد: الهطولات المطرية تسهم في دعم المحاصيل الحقلية

السبت، 11-04-2026 07:27 م

الوكيل الإخباري-    قال مدير مديرية زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي إن كميات الهطولات المطرية خلال المنخفضات الأخيرة تزامنت مع توقيت زراعي مناسب جدا، ما أسهم في دعم مراحل النمو الحرجة للمحاصيل الحقلية ومنها القمح والشعير والعدس.

وأضاف أبو عرابي لـ (بترا) إن لأمطار شهر آذار فوائد كثيرة للمحاصيل الحقلية بخاصة القمح والشعير والعدس،ما سيُسهم في زيادة كمية الإنتاج من هذه المحاصيل خلال الموسم الحالي، كما سترفع الهطولات المطرية الوفيرة مخزون المياه الجوفية في التربة وزيادة رطوبة التربة، ما يعني استفادة أكثر للمحاصيل الحقلية من المياه المخزنة في جوف التربة.

 
 


