اربد: خدمة الترخيص المتنقل في بلدية دير أبي سعيد الأحد

وقالت بلدية دير أبي سعيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مكتبة البلدية وتستمر في تقديم خدماتها حتى الأربعاء المقبل، من الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في لواء الكورة.
وبينت أن تلك الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم نظرا لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في المحافظة، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فوراً.
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