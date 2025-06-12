اربد: وزارة الشباب والتدريب المهني تبحثان تعزيز البنية التحتية في المراكز

وتم خلال الجولة الاطلاع على واقع مرافق المركز والخدمات المتوفرة، وبحث آليات تطويرها ضمن خطة شاملة تسعى لتحويل المراكز الشبابية إلى حاضنات تنموية وتدريبية مستدامة.
وأشار أبو بقر الى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية لتفعيل دور المراكز الشبابية في تمكين الشباب اقتصادياً ومهنياً، من خلال توفير مساحات تدريبية وبرامج تؤهلهم للانخراط بسوق العمل بفعالية وكفاءة.
وأضاف، إن هذه الزيارة تأتي في إطار رؤية الوزارة لبناء منظومة دعم متكاملة، تركز على استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مسارات الابتكار والإنتاج من خلال برامج نوعية وتدريب متخصص يلبي احتياجات السوق المحلي، ويسهم في تحسين فرص التشغيل الذاتي والريادة.
وأكد أن الوزارة تعمل وفق توجيهات ملكية تؤكد أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية الوطنية، مشيرا الى التزام الوزارة بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المحافظات، وتحويل المراكز الشبابية إلى منصات فاعلة في خدمة المجتمع.
من جانبه، أوضح الغرايبة أن مؤسسة التدريب المهني تضع خبراتها في خدمة المؤسسات الحكومية، لافتا الى استعداد المؤسسة لتوفير الكوادر التدريبية والمناهج والبرامج المناسبة، إلى جانب التجهيزات الفنية اللازمة لإطلاق برامج نوعية داخل المراكز الشبابية.
وشدد على أهمية استغلال المساحات غير المستخدمة داخل المراكز لإقامة مشاغل تدريبية متخصصة في مجالات الحرف اليدوية والتصميم والصيانة وغيرها من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز فرص التدريب العملي وتفتح آفاق العمل والريادة أمام الشباب.
وأكد الغرايبة أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الشباب تمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة التدريب المهني للشباب، من خلال برامج تدريبية مجانية وميسّرة تُنفذ داخل المراكز الشبابية، وتراعي احتياجات المجتمعات المحلية، بما يسهم في تمكين الشباب وخلق فرص اقتصادية حقيقية لهم في مختلف المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح معرض طوابع البريد العربي 2025
-
يوم طبي للبر والإحسان في ام صيحون غدا الجمعة
-
وفاة 7 أطباء أردنيين - أسماء
-
إيقاف مؤقت لخدمات الأحوال المدنية والجوازات في مراكز الخدمات الحكومية
-
الأمن العام يحذّر المواطنين من السباحة في الأماكن غير المخصصة
-
مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)
-
مسؤول أذري يؤكد عمق العلاقات مع الأردن
-
بدء تطبيق التعليمات المعدلة بشأن القيادة تحت تأثير الكحول لعام 2025