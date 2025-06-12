اربد: وزارة الشباب والتدريب المهني تبحثان تعزيز البنية التحتية في المراكز

الوكيل الإخباري- تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر يرافقه مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة اليوم، مركزي شباب وشابات اربد، وذلك بزيارة ميدانية هدفت إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة، بهدف استثمار البنية التحتية في المراكز الشبابية خدمةً للشباب.

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وتم خلال الجولة الاطلاع على واقع مرافق المركز والخدمات المتوفرة، وبحث آليات تطويرها ضمن خطة شاملة تسعى لتحويل المراكز الشبابية إلى حاضنات تنموية وتدريبية مستدامة.



وأشار أبو بقر الى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية لتفعيل دور المراكز الشبابية في تمكين الشباب اقتصادياً ومهنياً، من خلال توفير مساحات تدريبية وبرامج تؤهلهم للانخراط بسوق العمل بفعالية وكفاءة.



وأضاف، إن هذه الزيارة تأتي في إطار رؤية الوزارة لبناء منظومة دعم متكاملة، تركز على استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مسارات الابتكار والإنتاج من خلال برامج نوعية وتدريب متخصص يلبي احتياجات السوق المحلي، ويسهم في تحسين فرص التشغيل الذاتي والريادة.



وأكد أن الوزارة تعمل وفق توجيهات ملكية تؤكد أهمية تمكين الشباب وتأهيلهم ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية الوطنية، مشيرا الى التزام الوزارة بتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرات في جميع المحافظات، وتحويل المراكز الشبابية إلى منصات فاعلة في خدمة المجتمع.



من جانبه، أوضح الغرايبة أن مؤسسة التدريب المهني تضع خبراتها في خدمة المؤسسات الحكومية، لافتا الى استعداد المؤسسة لتوفير الكوادر التدريبية والمناهج والبرامج المناسبة، إلى جانب التجهيزات الفنية اللازمة لإطلاق برامج نوعية داخل المراكز الشبابية.



وشدد على أهمية استغلال المساحات غير المستخدمة داخل المراكز لإقامة مشاغل تدريبية متخصصة في مجالات الحرف اليدوية والتصميم والصيانة وغيرها من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز فرص التدريب العملي وتفتح آفاق العمل والريادة أمام الشباب.