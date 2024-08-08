اربد : 752 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس، 752 طنًا.



وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 494 طنًا و161 طنًا من الفواكه، و22 طنًا من الورقيات، و42 طنًا ما بين فواكه وخضار، و33 طنًا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.