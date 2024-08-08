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اربد : 752 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية




 

الخميس، 08-08-2024 12:53 م

الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم الخميس، 752 طنًا.


وقال مدير السوق المركزي في بلدية إربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار بلغ 494 طنًا و161 طنًا من الفواكه، و22 طنًا من الورقيات، و42 طنًا ما بين فواكه وخضار، و33 طنًا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.


وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشًا، والبصل الناشف 18-30 قرشًا، والثوم 200-325 قرشًا، والبطاطا 40-55 قرشًا، والبندورة 30-50 قرشًا، والخيار 25-35 قرشًا، والزهرة 40-65 قرشًا، والبطيخ 20-35 قرشًا، والشمام 20-35 قرشًا.

gnews

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