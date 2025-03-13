 
الخميس 2025-03-13 06:26 م
 

ارتفاع الصادرات الزراعية عام 2024

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
الخميس، 13-03-2025 04:59 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت الصادرات الزراعية للعام 2024 بنسبة 38 % مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 1.529 مليار دينار بزيادة قدرها 426 مليون دينار عن صادرات 2023 التي بلغت 1.103 مليار دينار.

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وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه على الرغم من الإغلاقات التسويقية، فقد ارتفعت الصادرات الزراعية وفق تقرير الإحصاءات العامة للصادرات الزراعية لعام 2024 بفضل المتابعة الحكومية وتقديم التسهيلات في عمليات التصدير.


وأضاف، إن من بين العوامل التي ساهمت في زيادة الصادرات، جهود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، التي فتحت أسواقًا جديدة للمنتج المحلي، بالإضافة إلى الصادرات البستانية والارتفاع الكبير في صادرات الثروة الحيوانية.

 
 
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