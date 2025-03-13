ارتفاع الصادرات الزراعية عام 2024

وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه على الرغم من الإغلاقات التسويقية، فقد ارتفعت الصادرات الزراعية وفق تقرير الإحصاءات العامة للصادرات الزراعية لعام 2024 بفضل المتابعة الحكومية وتقديم التسهيلات في عمليات التصدير.
وأضاف، إن من بين العوامل التي ساهمت في زيادة الصادرات، جهود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، التي فتحت أسواقًا جديدة للمنتج المحلي، بالإضافة إلى الصادرات البستانية والارتفاع الكبير في صادرات الثروة الحيوانية.
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