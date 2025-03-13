ارتفاع الصادرات الزراعية عام 2024

الوكيل الإخباري- ارتفعت الصادرات الزراعية للعام 2024 بنسبة 38 % مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 1.529 مليار دينار بزيادة قدرها 426 مليون دينار عن صادرات 2023 التي بلغت 1.103 مليار دينار.

اضافة اعلان



وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه على الرغم من الإغلاقات التسويقية، فقد ارتفعت الصادرات الزراعية وفق تقرير الإحصاءات العامة للصادرات الزراعية لعام 2024 بفضل المتابعة الحكومية وتقديم التسهيلات في عمليات التصدير.