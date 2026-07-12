ارتفاع رخص الأبنية في المملكة 5.4% خلال الأشهر الخمسة

الوكيل الإخباري- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 10104 رخص، مقارنة مع 9585 رخصة خلال الفترة نفسها من 2025، بارتفاع نسبته 5.4 بالمئة.

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وبلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026 نحو 3.985 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.983 مليون متر مربع للفترة نفسها من 2025، بارتفاع نسبته 0.1 بالمئة.



وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 3.373 مليون متر مربع خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنة مع 2.981 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من 2025، بارتفاع نسبته 13 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 612 ألف متر مربع، مقارنة مع 1002 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته 39 بالمئة، وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 85 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 15 بالمئة للأغراض غير السكنية.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، بانخفاض قدره 0.03 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من 2025، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 22 بالمئة بارتفاع قدره 14.6 نقطة مئوية، وإقليم الجنوب 6 بالمئة بانخفاض قدره 30 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من 2025.



أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة، إذ بلغت 15.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.407 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 2.6 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.069 متر مربع لكل فرد.



وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 56.3 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 43.7 بالمئة.



ويعد المبنى القائم هو المبنى المشيد منذ سنوات دون ترخيص، وتم إصدار الرخصة له خلال الشهر الذي جمعت فيه البيانات، أما الإضافة إلى مبنى قائم فهي إصدار رخصة لإنشاء إضافة جديدة على مبنى موجود ومرخص.