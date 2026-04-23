ارتفاع عدد سكان الأردن إلى أكثر من 12 مليون نسمة

الوكيل الإخباري- تجاوز عدد سكان الأردن، الخميس، 12 مليون نسمة، وفق الساعة السكانية الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، وذلك بعد نحو أربع سنوات ونصف السنة من وصول عدد السكان إلى 11 مليون نسمة في الأول من تشرين الأول 2021.





ويأتي ذلك مع قرب استكمال الحكومة تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026، التزامًا بقانون الإحصاءات العامة الذي ينص على تنفيذه مرة كل عشر سنوات.



وقال المدير العام للإحصاءات العامة حيدر فريحات، الشهر الحالي، إن عدد الأسر في الأردن يقدّر حاليًا بنحو 2.5 مليون أسرة موزعة على 12 محافظة، مشيرًا إلى أن وحدة العد الإحصائية المعتمدة لدى الدائرة هي البلوك الإحصائي، إذ جرى تقسيم المملكة إلى 24 ألف بلوك إحصائي.



وأنهت الدائرة المرحلة الأولى من التعداد المتمثلة بالتحديث المركزي، تلتها مرحلة الحزم، فيما يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحصر، إذ لفت فريحات النظر إلى أن نسبة الإنجاز في مرحلة الحصر بلغت حاليًا نحو 15%، ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية حزيران.



وبيّن أنه للمرة الأولى في تاريخ الأردن، ستُنفذ تجربة "العد الذاتي"، حيث جرى تحديد نحو ربع سكان المملكة للمشاركة فيها، بحيث تقوم الأسر الراغبة بتعبئة بياناتها ذاتيًا دون زيارة الباحث الإحصائي، من خلال استمارة إلكترونية يُوصَل إليها عبر رمز (QR)، على أن تتم عملية التعبئة من داخل المنزل.



وأشار فريحات إلى أن العد النهائي سيوفر بيانات شاملة ومحدثة حول عدد السكان وتوزيعهم حسب المحافظات، ونسب النمو السكاني، والحراك السكاني، وحجم وخصائص الأسرة، إضافة إلى أعداد ونسب الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المؤشرات التي تحتاج إليها الدولة والمخططون والباحثون والجامعات.







