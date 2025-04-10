ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.11% لشهر شباط من عام 2025

12:21 م

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الوكيل الإخباري- ارتفعت كميات الإنتاج الصناعي بنسبة 4.11% لشهر شباط من عام 2025 مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة. اضافة اعلان





وقالت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري بشأن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي إنها رصدت ارتفاعا في كميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2025 نسبته 4.11% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضا بنسبة (0.50%) مقارنة مع شهر كانون ثاني الذي سبقه من العام نفسه.



أما على المستوى التراكمي للشهرين الأولين من عام 2025 فقد ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.43% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. علما بأنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلا من (2010=100).



وبلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2025 ما مقداره 87.56 نقطة مئوية مقابل 84.10 للفترة نفسها من عام 2024، كما سجل الرقم القياسي لكميات الانتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2025 ما مقداره 87.56 مقابل 88.00 مقارنة مع شهر كانون ثاني الذي سبقه من العام نفسه. وعلى المستوى التراكمي للشهرين الأولين من عام 2025 فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 87.78 مقابل 84.87 للفترة نفسها من عام 2024.



وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر شباط من عام 2025 مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024 نتيجة لارتفاع كميات انتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 3.78% والتي تشكل أهميتهـا النسبية 88.7%، وارتفاع كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 7.26% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، وارتفاع كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة 6.36% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.



وعلى مستوى القطاعات، وبمقارنة الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2025 مع شهر كانون ثاني الذي سبقه من العام نفسه، فقد ارتفعت كميات انتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.02% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%. في حين انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (4.93%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4% وانخفضت كميات إنتاج قطاع "الكهرباء" بنسبة (4.23%)والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.



وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأولين من عام 2025 مع الفترة نفسها من عام 2024، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 3.11% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7%. وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 6.58% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.4%، كما ارتفعت كميات "إنتاج الكهرباء" بنسبة 5.41% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.9%.



