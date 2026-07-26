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ارتيموس يحتضن أمسية شعرية في مهرجان جرش

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أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 08:19 م

الوكيل الإخباري- احتضن مسرح ارتيموس أمسية شعرية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين بمشاركة نخبة من الشعراء الأردنيين، وحضور رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون المستشار الدكتور يزن الخضير.

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وقال الخضير إن المهرجان يحرص على أن يبقى الشعر حاضراً في برامجه الثقافية، انطلاقاً من مكانته في الوجدان العربي ودوره في التعبير عن قضايا الوطن والإنسان، وإتاحة المجال أمام الشعراء والمبدعين لتقديم نتاجهم الأدبي أمام جمهور المهرجان.


وألقى رئيس اللجنة الثقافية المحلية علي الحوامدة كلمة رحب فيها بالحضور والشعراء المشاركين، مؤكداً أن مهرجان جرش يواصل أداء رسالته في رعاية الحركة الثقافية واحتضان المبدعين وتعزيز حضور الشعر بوصفه أحد أبرز مكونات الهوية الثقافية الوطنية.


وقدمت الأمسية مرام أبو النادي التي عرّفت بالشعراء المشاركين. وألقى كل من موسى الحوامدة، ومحمد الخضير، وحربي المصري، وخالد القيسي قصائد تنوعت بين الوطنية والوجدانية والغزلية، وسط تفاعل لافت من الحضور.


وفي ختام الأمسية، كرم بني ياسين والدكتور علي الحوامدة الشعراء المشاركين تقديراً لإبداعاتهم كما جرى تكريم ياسين تقديراً لدعمه ورعايته للأنشطة الثقافية والأدبية التي يحتضنها مهرجان جرش.

 
 


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