ازالة 123 بسطة مخالفة و21 معرش بطيخ غير مرخص في اربد

06:49 م

الوكيل الإخباري - أزالت بلدية إربد الكبرى 123 بسطة مخالفة، و21 معرش بطيخ غير مرخصة، واعتداءات على الأرصفة في المناطق التابعة للبلدية وداخل الأسواق.



وقال مدير الشؤون الصحية والبيئة في البلدية المهندس يحيى العمري، إن أجهزة البلدية المتخصصة نظمت، بالتعاون مع مديرية شرطة إربد والجهات المعنية، حملة واسعة في المدينة منذ صباح اليوم السبت تستهدف البسطات والعربات والمعرشات المخالفة في طرق المدينة ومنع اعتداءات البسطات والمحلات التجارية على أرصفة المشاة، مبيناً أن الحملة شملت الوسط التجاري والشوارع الرئيسية التي تنتشر عليها البسطات ومعرشات البطيخ والتي تم إنذارها سابقاً.



وأكد أنه بفضل هذه الحملة ستشهد الطرق والأرصفة تحسناً ملحوظاً في السلامة والسلاسة المرورية، بفضل استعادة الأماكن العامة للاستخدام الآمن والمريح للجميع، مما يعزز تحسين جودة الحياة، ويجعل المنطقة أكثر جاذبية للمواطنين والزوار، ويؤثر إيجاباً على حركة المرور بشكل عام، ما يقلل الازدحام ويحسن تدفق السير. لافتاً إلى أن البلدية لن تسمح بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة.