استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى عمان بعد توقف مؤقت

استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى عمان بعد توقف مؤقت
استئناف رحلات الخطوط الجوية الإثيوبية إلى عمان بعد توقف مؤقت
 
الجمعة، 20-03-2026 08:16 م
الوكيل الإخباري-  استأنفت الخطوط الجوية الإثيوبية تشغيل رحلاتها من وإلى مطار الملكة علياء الدولي اعتبارا من يوم أمس الخميس، بعد توقف مؤقت نتيجة الأحداث الأخيرة في المنطقة.اضافة اعلان


وبحسب بيان للشركة الإثيوبية، فقد عادت الرحلات للعمل بتنسيق كامل مع الجهات الأردنية المختصة، بما يضمن أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران المدني وحماية المسافرين.

ويعكس استئناف التشغيل ثقة شركات الطيران الدولية بأمن واستقرار الأجواء الأردنية، حيث تعد المملكة بيئة آمنة لحركة النقل الجوي، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية.

وكانت الشركة تسير سابقا رحلتين يوميا قبل التوقف، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات تدريجيا مع تحسن الظروف الإقليمية.

وتعتبر الخطوط الجوية الإثيوبية بوابة مهمة تربط الأردن بالقارة الإفريقية والعالم، مما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وإثيوبيا ودول إفريقيا.
 
 


أحدث الأخبار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

عربي ودولي روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

عربي ودولي قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

عربي ودولي "حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

أخبار محلية الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

عربي ودولي بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

ارشيفية

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

أخبار محلية الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة

عربي ودولي الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة



 






