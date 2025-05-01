الخميس 2025-05-01 02:44 م
 

استجابة حكومية لرفع مخصصات اتحاد العمال إلى 250 ألف دينار سنويًا

استجابة حكومية لرفع مخصصات اتحاد العمال إلى 250 ألف دينار سنويًا
جانب من احتفال الاتحاد العام لنقابات العمال بعيد العمال العالمي
 
الخميس، 01-05-2025 12:44 م
الوكيل الإخباري-   في أجواء احتفالية وطنية وبحضور مندوب جلالة الملك عبد الله الثاني، وزير العمل معالي خالد بكار، أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد زاهر الفناطسة عن استجابة رئيس الوزراء د. جعفر حسان لجملة من المطالب العمالية، أبرزها رفع مخصصات الاتحاد السنوية إلى 250 ألف دينار، وصرف دعم إضافي لتسديد التزامات الاتحاد.اضافة اعلان


وقال الفناطسة، في كلمة ألقاها خلال احتفال الاتحاد بعيد العمال العالمي، إن هذه الاستجابة تأتي في إطار التزام الحكومة بدعم قطاع العمال كركن أساسي في الإنتاج الوطني، مثمنًا الرعاية الملكية السامية للاحتفال للعام الثاني على التوالي.

وأشار إلى أن الاتحاد بدأ تنفيذ خطة استراتيجية للإصلاح النقابي والتحول المؤسسي، مؤكدًا استمرار العمل من أجل حماية حقوق العمال وتحقيق مكتسبات جديدة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
 
gnews

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