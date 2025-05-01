استجابة حكومية لرفع مخصصات اتحاد العمال إلى 250 ألف دينار سنويًا

وقال الفناطسة، في كلمة ألقاها خلال احتفال الاتحاد بعيد العمال العالمي، إن هذه الاستجابة تأتي في إطار التزام الحكومة بدعم قطاع العمال كركن أساسي في الإنتاج الوطني، مثمنًا الرعاية الملكية السامية للاحتفال للعام الثاني على التوالي.
وأشار إلى أن الاتحاد بدأ تنفيذ خطة استراتيجية للإصلاح النقابي والتحول المؤسسي، مؤكدًا استمرار العمل من أجل حماية حقوق العمال وتحقيق مكتسبات جديدة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تفوز بجائزة الشارقة للمالية العامة
-
نقابة الصحفيين: عيد العمال محطة للإصلاح والكرامة
-
رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا يشارك بمؤتمر سياحة المغامرات بالفجيرة
-
القبض على معتدٍ مكرّر على الثروة الحرجية في عجلون
-
البكار: ما تحقق من إنجازات في الوطن بحكمة قيادته وهمّة عمّاله في كافة المجالات
-
البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي: 94.7% نسبة جودة ضبط الأسواق خلال الربع الأول 2025
-
75 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع تحديث شبكات المياه في غرب إربد
-
الحكومة توافق على اعتبار قلعة القطرانة موقعًا سياحيًا