الثلاثاء 2026-03-10 12:05 ص

استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزم بمستشفى المفرق

مستشفى المفرق الحكومي
مستشفى المفرق الحكومي
 
الإثنين، 09-03-2026 10:43 م
الوكيل الإخباري-   استحدث مستشفى المفرق الحكومي الاثنين عيادة جديدة متخصصة بالأمراض الرثوية والروماتيزم.اضافة اعلان


وقال المستشفى في بيان الاثنين، إن استحداث عيادة الأمراض الرثوية والروماتيزمية من شأنها أن توفر علاجا متكاملا للمرضى من ناحية الفحوص الطبية والعلاجية.
 
 


