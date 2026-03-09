استحداث عيادة للأمراض الرثوية والروماتيزم بمستشفى المفرق

10:43 م

الوكيل الإخباري- استحدث مستشفى المفرق الحكومي الاثنين عيادة جديدة متخصصة بالأمراض الرثوية والروماتيزم. اضافة اعلان





وقال المستشفى في بيان الاثنين، إن استحداث عيادة الأمراض الرثوية والروماتيزمية من شأنها أن توفر علاجا متكاملا للمرضى من ناحية الفحوص الطبية والعلاجية.





