استحداث مسار نقل للباص السريع في مادبا

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية مادبا عن استحداث مسار لنقل الباص السريع في محافظة مادبا. اضافة اعلان





وقالت البلدية في منشور عبر "فيسبوك" ان الجهود المبذولة من قبل رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح و لقاءاته مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أثمرت باستحداث مسار لنقل الباص السريع في محافظة مادبا وذلك خدمة للأهالي .





