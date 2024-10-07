استحداث مسار نقل للباص السريع في مادبا

وقالت البلدية في منشور عبر "فيسبوك" ان الجهود المبذولة من قبل رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح و لقاءاته مع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني أثمرت باستحداث مسار لنقل الباص السريع في محافظة مادبا وذلك خدمة للأهالي .
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