استشاري كلية الإعلام بجامعة اليرموك يعقد أولى جلساته

الوكيل الإخباري- عقد المجلس الاستشاري لكلية الإعلام في جامعة اليرموك، اجتماعا برئاسة رئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري، وبمشاركة أعضاء المجلس الذين يمثلون نخبة من القيادات الإعلامية وأصحاب الخبرات الوطنية لمناقشة خططه وأولوياته المستقبلية.

وأشار الشرايري خلال الاجتماع أمس الخميس، الى أهمية دور المجلس الاستشاري في دعم مسيرة الجامعة وتطوير برامجها الأكاديمية، كما يشكل حلقة وصل فاعلة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع ويسهم في مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، مبينا أن المجلس الاستشاري يمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة والاستفادة من خبرات أعضائه في تقديم الرؤى والمقترحات التي تسهم في تطوير الخطط الأكاديمية والبحثية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي في جامعة اليرموك، بما ينسجم مع رؤية الدولة في تحديث منظومة التعليم العالي.



وأضاف أن الجامعة تعبر عمرها الخمسين (اليوبيل الذهبي) وأن الحفاظ على ألقها وتعظيم إنجازاتها وقيمها ومواجهة التحديات هو مسؤولية جماعية، "وبالتالي العمل بروح الفريق الواحد للوصول بجامعتنا إلى ما هو أفضل، لأنها تستحق منا جميعا السعي للحفاظ على هويتها ومكانتها ومكتسباتها وتحسين وتطوير مواردها والفرص المتاحة".



وبين الشرايري أن الجامعة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال تحديث خططها الدراسية وتعزيز البحث العلمي ودمج التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.



وقال عميد كلية الإعلام في الجامعة الدكتور زهير الطاهات، "إن كلية الإعلام تعد إحدى الكليات الرائدة على مستوى الجامعات الأردنية؛ نظرا لارتباط نشأتها بتاريخ مبكر لتدريس الصحافة والإعلام في الأردن وما راكمته من خبرات أكاديمية وبشرية أسهمت في رفد الحقل الإعلامي بكفاءات مهنية وعلمية".



وأضاف أن تطوير كلية الإعلام لم يعد خيارا بل ضرورة أكاديمية؛ نظرا للتحولات الإعلامية المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام محليا وعالميا، لذلك تبرز الحاجة إلى تقييم واقع الكلية تقييما موضوعيا، واستشراف مسارات التطوير والتحديث، بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل الإعلامي والتحول الرقمي ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي للحفاظ على مكانة الكلية الريادية وتعزيز دورها الوطني.



واستعرض الطاهات الواقع الأكاديمي والبنية التحتية للكلية التي تضم تخصصات إعلامية أساسية تخدم احتياجات السوق وأعضاء هيئة تدريس من ذوي الكفاءة العلمية والبحثية، كما تم توقيع اتفاقيات مع مؤسسات إعلامية ووطنية وإطلاق برامج تبادل طلابي وأكاديمي وإشراك القطاع الإعلامي بتطوير الخطط الدراسية وتوجيه البحث العلمي نحو الإعلام والتنمية والإعلام الرقمي و السياسات الإعلامية ودعم النشر في مجلات علمية محكمة ومفهرسة.



وأوصى المشاركون في الاجتماع من أعضاء اللجنة، بضرورة تحديث الخطط الدراسية بما يتلاءم مع التطورات الرقمية وإدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم الإعلامي والتواصل مع الشركاء لإقامة الأنشطة والبرامج المشتركة وتبادل الأفكار وتعزيز الشراكة مع نقابة الصحفيين، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة وإعطاء كلية الإعلام أهمية خاصة من خلال استثمار جودة التعليم واستقطاب الكفاءات وتطوير البنية الأكاديمية بما يواكب التحولات.



كما ثمنوا الدور الذي تضطلع به جامعة اليرموك وكلية الإعلام في تطوير العملية التعليمية والإعلامية، مشيدين بجهودها في إعداد كوادر مؤهلة، ومواكبة التطورات الحديثة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات الأكاديمية والإعلامية وتشكيل هذا المجلس ليعزز رسالتها وأهدافها.