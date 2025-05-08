استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات نقابة المهندسين غدًا

وبحسب بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الخميس، فقد أشرف رئيس اللجنة العليا للانتخابات المهندس عامر الحباشنة، ورئيس لجنة إدارة الانتخاب، أمين عام النقابة، المهندس علي ناصر، على التجهيزات اللوجستية للانتخابات في مركز النقابة بمجمع النقابات المهنية، وتفقدا عددًا من مراكز الاقتراع في المحافظات.
وأشار البيان إلى أن الانتخابات ستجرى في عمّان وجميع فروع النقابة في المحافظات، وقد خُصّص 25 صندوقًا للاقتراع موزعة على المركز الرئيس بمجمع النقابات المهنية في عمّان وفروع النقابة، لافتًا إلى أن لجانًا منتخبة من الهيئة العامة ستشرف على الصناديق، بالإضافة إلى وجود مندوب عن وزير الأشغال العامة والإسكان عند كل صندوق.
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