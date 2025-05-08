استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات نقابة المهندسين غدًا

الوكيل الإخباري- استكملت نقابة المهندسين استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس النقابة للدورة الثلاثين 2025–2028.

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وبحسب بيان صحفي صادر عن النقابة، اليوم الخميس، فقد أشرف رئيس اللجنة العليا للانتخابات المهندس عامر الحباشنة، ورئيس لجنة إدارة الانتخاب، أمين عام النقابة، المهندس علي ناصر، على التجهيزات اللوجستية للانتخابات في مركز النقابة بمجمع النقابات المهنية، وتفقدا عددًا من مراكز الاقتراع في المحافظات.