استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غدٍ الخميس

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة. ودعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقاً والتي اشتملت على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، والتي تنتهي مساء 3 تموز المقبل.
وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).
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