الأربعاء 2025-06-25 12:34 م
 

استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غدٍ الخميس

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 25-06-2025 11:47 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الخميس الذي يصادف رأس السنة الهجرية، في جميع الأسواق من 9 صباحاً وحتى 4 عصراً.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة. ودعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقاً والتي اشتملت على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، والتي تنتهي مساء 3 تموز المقبل.


وبين أن خدمة التوصيل المنزلي مستمرة ليوم غد في العاصمة، وبإمكان المستهلكين الطلب من خلال المتجر الإلكتروني أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد وIOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من جلسة الوزراء في محافظة البلقاء

أخبار محلية عاجل زيادة مقاعد مكرمة أبناء المعلمين اعتباراً من العام الجامعي المقبل

ا

عربي ودولي ترامب يحذر إيران من ضربة جديدة

ل

عربي ودولي إجلاء 80 ألف شخص جنوب الصين جراء الفيضانات

ل

أخبار محلية استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غدٍ الخميس

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: نحرز تقدمًا كبيرًا في ملف غزة

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في البلقاء

تعبيرية

خاص بالوكيل الكهرباء الوطنية: ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن لا زال متوقفاً

ل

أخبار محلية فلس الريف زوّد 238 موقعا ومنزلا بالكهرباء الشهر الحالي بكلفة 542 ألف دينار



 
 





الأكثر مشاهدة