استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية ليوم غدٍ الخميس

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، استمرار الدوام ليوم غد الخميس الذي يصادف رأس السنة الهجرية، في جميع الأسواق من 9 صباحاً وحتى 4 عصراً.

اضافة اعلان



وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان اليوم الأربعاء، إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة. ودعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقاً والتي اشتملت على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، والتي تنتهي مساء 3 تموز المقبل.