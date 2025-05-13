استمرار فعاليات وزارة المياه التوعوية في المدارس

الوكيل الإخباري- استمرارا لحملة التوعية المائية نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال لقاءً توعوياً لطلبة عدة مدارس حول الوضع المائي في الأردن والتحديات التي تواجهه وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.

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وجرى التأكيد على أهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.