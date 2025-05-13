استمرار فعاليات وزارة المياه التوعوية في المدارس

وجرى التأكيد على أهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.
وتضمن اللقاء عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وطرق ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.
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