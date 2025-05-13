الثلاثاء 2025-05-13 09:57 ص
 

استمرار فعاليات وزارة المياه التوعوية في المدارس

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جانب من الفعاليات
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري- استمرارا لحملة التوعية المائية نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال لقاءً توعوياً لطلبة عدة مدارس حول الوضع المائي في الأردن والتحديات التي تواجهه وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.

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وجرى التأكيد على أهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتهم في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.


وتضمن اللقاء عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، وطرق ترشيد الاستهلاك المائي وتوزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.

 
gnews

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