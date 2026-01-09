استنفار بلدي شامل في غرب إربد لمواجهة المنخفض الجوي

وأكدت البلدية أن فرق الطوارئ والكوادر الفنية والآليات المختصة تعمل ضمن أقصى الإمكانيات المتاحة، لضمان استدامة الخدمات ومعالجة أي إغلاقات أو تجمعات للمياه قد تنجم عن الأمطار، مع التركيز على النقاط الساخنة التي قد تشهد تدفقًا كبيرًا للمياه.
ودعت البلدية المواطنين القاطنين في اللواء إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول والأودية والعبّارات الصندوقية والطرق المنخفضة، حرصًا على سلامتهم العامة وتفاديًا لأي مخاطر قد تنتج عن ارتفاع منسوب المياه.
كما حثّت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو حالات طارئة من خلال التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية عبر الأرقام المخصصة (0777133561) و(0795133561)، مؤكدة جاهزيتها التامة للتعامل مع كافة المستجدات والظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
-
أخبار متعلقة
-
توجيهات هامة من أمانة عمان للمواطنين
-
الإدارة المحلية تكشف عن الطرق التي تم إغلاقها مؤقتاً في المملكة
-
وزير الداخلية يتفقد غرفة عمليات جرش لمتابعة تداعيات الحالة الجوية
-
الأمن العام يوجه تحذير شديد اللهجة للمواطنين
-
أشغال الكرك تتعامل مع ارتفاع منسوب مياه على جسر الثنية والمرج
-
فيديو .. فيضان سد الموجب
-
البلقاء ترفع جاهزيتها الكاملة للتعامل مع مستجدات الطقس
-
شجرة تسقط على عامود كهرباء في دير الليات