استنفار بلدي شامل في غرب إربد لمواجهة المنخفض الجوي

الجمعة، 09-01-2026 05:56 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية غرب إربد فتح غرفة العمليات الرئيسية للعمل على مدار الساعة، وتفعيل خطة الطوارئ القصوى لفرقها المنتشرة في مختلف مناطق اللواء، للتعامل مع الحالة الجوية السائدة.اضافة اعلان


وأكدت البلدية أن فرق الطوارئ والكوادر الفنية والآليات المختصة تعمل ضمن أقصى الإمكانيات المتاحة، لضمان استدامة الخدمات ومعالجة أي إغلاقات أو تجمعات للمياه قد تنجم عن الأمطار، مع التركيز على النقاط الساخنة التي قد تشهد تدفقًا كبيرًا للمياه.

ودعت البلدية المواطنين القاطنين في اللواء إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من مجاري السيول والأودية والعبّارات الصندوقية والطرق المنخفضة، حرصًا على سلامتهم العامة وتفاديًا لأي مخاطر قد تنتج عن ارتفاع منسوب المياه.

كما حثّت المواطنين على الإبلاغ الفوري عن أي ملاحظات أو حالات طارئة من خلال التواصل مع غرفة العمليات الرئيسية عبر الأرقام المخصصة (0777133561) و(0795133561)، مؤكدة جاهزيتها التامة للتعامل مع كافة المستجدات والظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.
 
 


