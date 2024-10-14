استيراد 1.5مليون خلوي خلال 9 شهور

وشهدت المستوردات ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، حيث بلغت عدد الأجهزة المستوردة 1.276 مليون جهاز بقيمة إجمالية تقدر بـ 111.6 مليون دينار.
وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش، إن هذه البيانات صادرة عن دائرة الجمارك العامة الأردنية، ما يعزز دقة الأرقام المطروحة ويعكس النشاط التجاري في سوق الأجهزة الخلوية في المملكة.
وأشار إلى أهمية متابعة هذا النمو ومراقبة التغيرات في الطلب، مؤكدا أن ارتفاع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة تزيد عن 17.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق، يعكس حاجة السوق المتزايدة للتجديد وتلبية احتياجات المستهلكين.
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