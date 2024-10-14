استيراد 1.5مليون خلوي خلال 9 شهور

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي قيمة مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، نحو 127 مليون دينار، بعدد أجهزة بلغ 1.5 مليون جهاز.

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وشهدت المستوردات ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من العام 2023، حيث بلغت عدد الأجهزة المستوردة 1.276 مليون جهاز بقيمة إجمالية تقدر بـ 111.6 مليون دينار.



وقال رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسواراتها، أحمد علوش، إن هذه البيانات صادرة عن دائرة الجمارك العامة الأردنية، ما يعزز دقة الأرقام المطروحة ويعكس النشاط التجاري في سوق الأجهزة الخلوية في المملكة.