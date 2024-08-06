"اسكان الأمانة" يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

وبحسب بيان الأمانة، قال مدير الصندوق حيان الحمصي اليوم الثلاثاء إن الدفعة الجديدة، وهي الثالثة التي يتم إصدارها العام الحالي، توزعت على 83 مشتركًا حسب شرائح الاشتراك، تماشيًا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.
وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.
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