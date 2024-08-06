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"اسكان الأمانة" يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض

مبنى امانة عمان
مبنى امانة عمان




 

الثلاثاء، 06-08-2024 03:17 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان الكبرى، خلال جلسة برئاسة مدير المدينة المهندس أحمد الملكاوي، دفعة جديدة لمستحقي القروض بقيمة مليون و95 ألف دينار.


وبحسب بيان الأمانة، قال مدير الصندوق حيان الحمصي اليوم الثلاثاء إن الدفعة الجديدة، وهي الثالثة التي يتم إصدارها العام الحالي، توزعت على 83 مشتركًا حسب شرائح الاشتراك، تماشيًا مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.


وتم خلال الجلسة تقديم ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث موجوداته النقدية واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين.

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