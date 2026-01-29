الخميس 2026-01-29 04:57 م

اشتباك مسلح على الحدود الشمالية .. والقبض على 3 أشخاص

الخميس، 29-01-2026 02:50 م
الوكيل الإخباري-  أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية اليوم الخميس، محاولة تسلل ثلاثة أشخاص على واجهاتها الشمالية، وذلك بعد محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى الجهات المختصة.اضافة اعلان
 
 


gnews

