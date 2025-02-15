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اشهار جائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

غرفة تجارة عمان
غرفة تجارة عمان
السبت، 15-02-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت غرفة تجارة عمان، اليوم السبت، "جائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية"، بهدف تشخيص التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتقديم حلول واقعية لها.

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وقال رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، خلال مؤتمر صحفي، أن تجارة عمان تؤمن بأهمية البحث العلمي لإيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وتخدم القطاعات التجارية والخدمية، وتضع "خارطة طريق" للصعوبات التي تواجهها.


وأضاف أن الجائزة التي تستحدثها الغرفة لأول مرة، تهدف كذلك لتشجيع الباحثين على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه التجارة وأصحاب الأعمال وتسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.


ولفت إلى أن الجائزة تستهدف الأكاديميين والباحثين من مختلف الجامعات أو المراكز البحثية، وطلاب الجامعات الأردنية، بالإضافة إلى الأفراد المُهتمين بالاقتصاد والعاملين في منشآت القطاعين العام والخاص.

 
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