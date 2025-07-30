اصابة خطيرة بحادث سير على طريق المطار

الوكيل الإخباري- أوضح النقيب محمد الدروبي من إدارة السير أنه تم التعامل يوم أمس الثلاثاء مع حادث تدهور لمركبة شحن (قاطرة ومقطورة) على طريق المطار، للسير القادم من ما بعد جسر مرج الحمام باتجاه جسر الملك الأمير حسين.

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ويعود سبب الحادث إلى عدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة، إضافة إلى مخالفة قيادة المركبة، حيث يشترط أن يكون سائقها حاصلًا على رخصة قيادة من الفئة السادسة برخصة قيادة من الفئة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وهو ما أكده فريق التحقيق المروري الذي وصل إلى المكان بشكل فوري كسبب مباشر للحادث المروري.