اطلاق مبادرة "الذكاء الاصطناعي وحفظ القرآن" بالمزار الشمالي

وأكد السحيمات خلال رعايته "اليوم التفاعلي والملتقى القرآني" الذي نظمته مديرية التعليم الشرعي، في لواء المزار الشمالي، أن تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتصحيحها يمثل خطوة كبيرة في تقنية التعليم والتعلم القرآني.
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