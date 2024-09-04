اطلاق مبادرة "الذكاء الاصطناعي وحفظ القرآن" بالمزار الشمالي

الوكيل الإخباري- أطلق مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور حاتم السحيمات اليوم الأربعاء، مبادرة "الذكاء الاصطناعي وزيادة حفظ القرآن الكريم" في مسجد المزار الشمالي الكبير.

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