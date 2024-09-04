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اطلاق مبادرة "الذكاء الاصطناعي وحفظ القرآن" بالمزار الشمالي

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وزارة الأوقاف
الأربعاء، 04-09-2024 04:46 م

الوكيل الإخباري-    أطلق مساعد الأمين العام لشؤون المديريات في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور حاتم السحيمات اليوم الأربعاء، مبادرة "الذكاء الاصطناعي وزيادة حفظ القرآن الكريم" في مسجد المزار الشمالي الكبير.

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وأكد السحيمات خلال رعايته "اليوم التفاعلي والملتقى القرآني" الذي نظمته مديرية التعليم الشرعي، في لواء المزار الشمالي، أن تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتصحيحها يمثل خطوة كبيرة في تقنية التعليم والتعلم القرآني.

 
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