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اعتبارا من الأحد.. العمل في حدود جابر 24 ساعة يوميا

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أرشيفية
 
الإثنين، 17-03-2025 12:39 م

الوكيل الإخباري- قررت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة العمل في مركز حدود جابر مع الشقيقة الجمهورية العربية السورية على مدار الـ 24 ساعة يوميا، اعتباراً من الأحد الموافق 23 آذار الحالي.

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ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع الجانب السوري، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرارية العمل بكفاءة، وتوفير التسهيلات اللوجيستية والأمنية؛ لضمان سلاسة الحركة على المركز الحدودي، وبذلك القرار تصبح ساعات العمل في معبر حدود جابر متوافقة مع مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية.


ويهدف القرار الذي يتزامن مع قرب حلول عطلة عيد الفطر السعيد التي من الممكن أن تشهد زيادة في حركة المسافرين، إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع، وتقليل فترات الانتظار.


كما يسهم القرار في دعم وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة ، وحركة نشطة للمسافرين.

 
 
gnews

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