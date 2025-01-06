اعلان صادر عن أمانة عمان بشأن جسر عبدون

وقالت إن على الراغبين الاشتراك في هذه العطاءات مراعاة ما يلي:
يتم الحصول على وثائق العطاء من المبنى الرئيسي لأمانة عمان الكبرى/ الطابق الثاني / دائرة العطاءات والمشتريات شريطة إبراز مؤهلات المناقص والسجل التجاري ورخصة المهن سارية المفعول حسب ما هو وارد أعلاه.
يتم بيع وثائق العطاء بقيمة غير مستردة لمندوب الشركة بموجب تفويض رسمي صادر عن الشركة.
تودع العروض في صندوق المناقصات في دائرة العطاءات والمشتريات المبنى الرئيسي لأمانة عمان الكبرى/ الطابق الثاني في موعد أقصاه تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم المشار إليه أعلاه ولا يقبل أي عرض بعد هذا التوقيت.
يرفق مع العرض كفالة دخول العطاء بالقيمة المشار إليها أعلاه، وتوضع في مغلف منفصل. وفي حال تقديم شيك بنكي يجب أن يكون مصدقاً وصادر باسم المناقص المتقدم للعطاء أو باسم المالك / الاسم التجاري ويذكر اسم ورقم العطاء على الشيك بشكل واضح موجهاً لأمين عمان بالإضافة إلى وظيفته.
تكون مدة كفالة الدخول وصلاحية العروض للمناقصات أعلاه (90) تسعون يوماً من تاريخ آخر موعد لإيداع العروض ما لم يرد غير ذلك في وثيقة العطاء.
على المناقص أن يقدم النسخة الأصلية من وثائق العطاء مختومة بما فيها جداول الكميات مسعرة وموقعة من قبله وصورة مختومة عنها، ولن ينظر في العروض التي تتضمن أية شروط أو تحفظات مخالفة لشروط دعوة العطاء.
من مسؤولية المناقص الاطلاع على نماذج عقود العطاءات المختلفة (عقد التوريد – عقد المقاولة الموحد بأجزائه الثلاثة – عقد المقاولة الموجز – عقد الخدمات الهندسية) الموجودة على موقع دائرة العطاءات (gamtenders.gov.jo) وتعتبر هذه العقود جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء كل حسب نوعه، وكذلك نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 والتعليمات الصادرة بموجبه.
يمكن الاطلاع على وثيقة المناقصات أعلاه على موقع دائرة العطاءات والمشتريات/ أمانة عمان الكبرى على شبكة الإنترنت (www.gamtenders.gov.jo) وفي حال الرغبة بالمشاركة يتم الحصول على الوثائق حسب النقطة (1) أعلاه.
يحق لصاحب العمل و/أو لجنة الشراء إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب، ودون أن يترتب على هذا الإلغاء أية مطالبات مالية وقانونية. تحصل الشركات المشترية للعطاءات المعاد طرحها على النسخ مجاناً خلال فترة البيع.
يتم قبول الاستفسارات على هاتف أمانة عمان الكبرى (117180) أو (102) فرعي (2207/2480) وعلى الفاكسات رقم (4621086 / 4621028) وعلى البريد الإلكتروني (email:[email protected]) لعناية مدير دائرة العطاءات والمشتريات.
على الشركات الراغبة بحضور فتح العروض متابعة موقع دائرة العطاءات والمشتريات/أمانة عمان الكبرى على شبكة الإنترنت (www.gamtenders.gov.jo) في الموعد المحدد لإيداع العروض.
على المناقص متابعة موقع دائرة العطاءات والمشتريات/ أمانة عمان الكبرى على شبكة الإنترنت (www.gamtenders.gov.jo) للاطلاع على أي مستجدات أو ملاحق تتعلق بالمناقصات المنشورة أعلاه.
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