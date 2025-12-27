السبت 2025-12-27 07:53 م

اعلان صادر عن إدارة الترخيص والسواقين

السبت، 27-12-2025 05:40 م

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السائقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد في لواء الكورة غرب اربد، غدا الأحد وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني "المسائي" ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة بلدية دير أبي سعيد من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.

 
 


