اعلان صادر عن إدارة الترخيص والسواقين

ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستكون عربة الترخيص المتنقلة في ساحة بلدية دير أبي سعيد من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساء، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السائقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.
