 
الأربعاء 2024-08-21 09:34 ص
 

 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
إدارة ترخيص السواقين والمركبات
الأربعاء، 21-08-2024 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء الأغوار الشمالية، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية شرحبيل بن حسنة، محمد المرايحة  إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأشار إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد المنطقة عن مراكز الترخيص المعتمدة.


وبين أنه سيقدم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة وتوفير الوقت والجهد والكلفة على المواطنين.

gnews

أحدث الأخبار

الأجبان داخل الكهف

منوعات ملايين الأطنان من الأجبان مخزنة بكهف في أمريكا .. ما القصة؟

منة عرفة

فن ومشاهير كاميرات المراقبة تُفجر مُفاجأة في واقعة سرقة منة عرفة

ارشيفية

عربي ودولي الإسعاف الإسرائيلي: إصابة شخص بشظايا قذيفة في الجولان

الفنان محمد فؤاد

فن ومشاهير مشاجرة بين محمد فؤاد وطاقم مستشفى.. ونقابة الموسيقيين: لا نتدخل

تعبيرية

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

الفنان عبدالمجيد عبدالله

فن ومشاهير "نجم كبير وعالمي".. تركي آل الشيخ عن عبدالمجيد عبدالله

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

القيادة العامة للقوات المسلحة

أخبار محلية الجيش يفتح باب التجنيد - تفاصيل



 


الأكثر مشاهدة