اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وقال رئيس البلدية خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي: الأردن وبتوجيهات ملكية مستمر في إرسال المساعدات للأشقاء في غزة
-
نادي الجالية الأردنية في عُمان يشارك بمهرجان ليالي مسقط
-
نقابة الأطباء تنعى ثلاثة من أعضائها
-
اتحادات الطلبة بالجامعات الأردنية: فخورون بدور الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني
-
البريد الأردني يطرح إصداراً جديداً من الطوابع التذكارية غدا
-
اطلاق المشاورات الوطنية لتحديث الخطة الإستراتيجية الحماية الإجتماعية 2025-2033
-
نادي الجالية الأردنية في عُمان يشارك بمهرجان ليالي مسقط
-
وزير الاتصال: الأردن حافظ في جميع مواقفه على خطاب وازن عاقل متوازن