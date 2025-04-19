اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وقال رئيس بلدية برقش في لواء الكورة، خالد الفقيه، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون من الأحد إلى الأربعاء في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
وفي لواء بني كنانة، ستكون عربة الترخيص غدا خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم، ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن.
وفي الزرقاء، قال رئيس بلدية الأزرق الجديدة، يحيى زين الدين، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.
وأوضح بأن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.
وبين أنه سيجري تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص في تقديم هذه الخدمة وتوفيرها الوقت والجهد على المواطنين.
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