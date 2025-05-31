السبت 2025-05-31 03:37 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

عربة ترخيص متنقلة ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"
عربة ترخيص متنقلة ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك"
 
السبت، 31-05-2025 12:44 م

الوكيل الإخباري-   تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في اربد غدا الأحد، وحتى الأربعاء المقبل، خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية خالد الفقيه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستكون في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 8 صباحا وحتى الثانية ظهرا؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأوضح أن الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات؛ للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم.


وأشار إلى أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا، مثمنا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

 
gnews

أحدث الأخبار

بللاباب

المرأة والجمال خشونة الشعر بعد الصبغة- طبيب يوضح الأسباب والعلاج

نتنياهو

عربي ودولي إسرائيل تعليقا على قرار وكالة الطاقة الذرية: إيران مصممة على حيازة السلاح النووي

الشرطة الهندية

عربي ودولي الهند: تغيير أساليب القتال الجوي نجح في الصراع مع باكستان

ؤ

المرأة والجمال زيت الخردل.. فوائد مذهلة لصحة الشعر أبرزها تقوية الجذور وتقليل القشرة

ارشيفية

أخبار محلية اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

لى

طب وصحة دليلك للحفاظ على نسبة السكر بالدم في الصباح.. اتبع هذه العادات

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (985) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:01) دقيقة كما تم التعامل مع (102) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:31) دقيقة، و(118) حادث إطفاء وب

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

علم إيران

عربي ودولي الطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة



 
 





الأكثر مشاهدة