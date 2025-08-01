اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وقالت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إن ساعات العمل في محطة ترخيص لواء الكورة، ستبدأ من الساعة 3 عصراً إلى 8 مساءً من الأحد إلى الأربعاء وحسب برنامج الترخيص المتنقل المعلن على موقع إدارة ترخيص السواقين والمركبات .
وتقدم المحطة كافة خدمات الترخيص باستثناء الفحص العملي والنظري كفحص فنّي وتجديد رخص المركبات ورخص القيادة والرهن وفك الرهن ونقل الملكية وغيرها من الخدمات.
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