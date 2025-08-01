اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات عن توسيع خدماتها المقدّمة للمواطنين من خدمات الترخيص والفحص الفني إلى ما بعد ساعات العمل الرسمي، إذ سيتم تحويل محطة ترخيص لواء الكورة إلى محطة مسائية ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 3 آب.

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وقالت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، إن ساعات العمل في محطة ترخيص لواء الكورة، ستبدأ من الساعة 3 عصراً إلى 8 مساءً من الأحد إلى الأربعاء وحسب برنامج الترخيص المتنقل المعلن على موقع إدارة ترخيص السواقين والمركبات .