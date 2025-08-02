اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، تقديم برنامج الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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