الأحد 2025-08-03 02:33 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 02-08-2025 08:29 م

الوكيل الإخباري-    تواصل إدارة ترخيص السواقين والمركبات غداً الأحد، تقديم برنامج الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي) في لواء بني كنانة، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


ووفق البرنامج فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة من الساعة 3 ظهراً وحتى 8 مساءً لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البترا

أخبار محلية بريزات: إغلاق 32 فندقا في البترا وتسريح 700 موظف نتيجة تراجع أعداد السياح

طكمنتال

فيديو منوع عريس يُثير الجدل بتصرفاته مع عروسته في يوم زفافهم 😳!

نهة

فيديو منوع شاب يشارك تكاليف حفل زفافه: كلفني الزواج أكثر من 400 ألف ريال

بر

فيديو منوع صالحة تنبه سعيد لخفض صوته

الوكيل الإخباري- اعلن صندوق المعونة الوطنية اليوم الاربعاء عن حاجته لتعبئة وظائف شاغرة.

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين المعونة الوطنية وشركة توليد الكهرباء المركزية

بربربر

فيديو منوع فتاة تشارك: 3 شروط تمنعها من الارتباط بأي رجل

ك

تكنولوجيا غوغل تطلق Gemini 2.5 Deep Think

فعاليات الباليه الجورجي بجرش

مهرجان جرش سفارة جورجيا تعبر عن تقديرها للأردن في إنجاح فعاليات الباليه الجورجي بجرش



 
 





الأكثر مشاهدة