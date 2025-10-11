اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات في لواء بني عبيد غداً الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

