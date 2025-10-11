السبت 2025-10-11 07:28 م
 

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

الوكيل الإخباري-    تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات في لواء بني عبيد غداً الأحد، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل والفحص الفني (المسائي)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبلدية بني عبيد، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، وأكاديمية أديسون النموذجية.

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد باتجاه طريق اربد/ الحصن، داخل الساحة المقابلة لأكاديمية اديسون التابعة لبلدية بني عبيد، ضمن مظلة مركز الخدمات الحكومي الشامل من الساعة الثالثة ظهراً و حتى الثامنة مساءً؛ لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في مدينة اربد، حيث ستقدّم محطة الترخيص خدمات الترخيص كافة باستثناء الفحصين العملي والنظري.

 
 
