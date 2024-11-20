اعلان صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات

وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل للمركبات في اربد غداً
-
مؤتمر صحفي حول الأثر التشريعي لقانون الجرائم الالكترونية الأحد المقبل
-
اللواء الركن الحنيطي يلتقي منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن
-
وزارة الخارجية : إجلاء الصحفي في قناة الجزيرة العطار إلى الأردن
-
إحالة ضباط في الامن العام إلى التقاعد - أسماء
-
الصحفي الاردني غازي العمريين في ذمة الله
-
زين تُعزّز المشهد الرقمي في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024
-
الأشغال تبدأ بتحسين البنى التحتية في مركز حدود العمري